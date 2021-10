FRÖNDENBERG. Der Berliner Künstler Patrick Lemke schuf im Rahmen der Projektwoche an der Gesamtschule Fröndenberg gemeinsam mit Schülern im Bereich Darstellen und Gestalten großformatige Bilder auf speziellen Planen, um damit die großen, ehemals zur Lüftungsanlage gehörenden, Rohre auf dem Schulgelände zu verkleiden.

Diese Zusammenarbeit geht auf eine Idee der städtischen Architektin, Martina Bensmann-Wagner, zurück, die vor den Rohren eine Holzbühne mit Sonnensegel geplant hat. Bürgermeisterin Sabina Müller: „Wir sind froh und stolz darauf, einen so renommierten Künstler für dieses Projekt gewonnen zu haben. Patrick Lemke hat Fröndenberger Wurzeln. Er gestaltete bereits vor einigen Jahren die Fassade der Tourist-Information im Rathaus. Mein Dank geht ganz besonders an die Sparkasse UnnaKamen, ohne deren großzügiges Sponsoring dieses Kunstwerk nicht möglich gewesen wäre! „Ziel der Projektwoche ist es, unseren Schülern und Schülerinnen ganz neue Impulse zu geben. Ich denke, dass uns das in diesem Projekt hervorragend gelungen ist. Es ist eine außergewöhnliche Chance, mit einem Künstler wie Patrick Lemke Kunst zu schaffen. Außerdem verfügt unsere Gesamtschule damit über ein weiteres Highlight!“, ergänzt Schulleiter Klaus de Vries.

Der Maler und Lüpertz-Meisterschüler Patrick Lemke verbindet in seinen Bildern figurale und abstrakte Darstellungen. Ein ganz eigenes Räumlichkeitsgefühl und intensive Farbe zeichnen diese Bilder aus. Patrick Lemke spielt in seinen malerischen Arbeiten mit Formen und Wesen, die sich frei im Bildraum zu bewegen scheinen.

Weitere Informationen zu Leben und Werk siehe: https://patricklemke.com/wordpress/