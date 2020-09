Die Auftaktveranstaltung des 1. Fröndenberger „RuhrCleanup“ am Samstag war ein voller Erfolg für das Ruhrufer am Himmelmannpark und für alle Teilnehmer.

Immer wieder landet Müll am und im Wasser. Beim „RuhrCleanup“ beteiligte sich auch erstmals die Fröndenberger SPD bei der Reinigungsaktion entlang der Ruhr. Die Initiatoren verzeichneten in den beiden Vorjahren mit dem „RhineCleanup“ bereits um die 30 000 Teilnehmer.

Angeregt von der gemeinnützigen GmbH „RhineCleanup“ wurden unter Regie der Fröndenberger SPD die Uferbereiche des Himmelmannparks kontrolliert und gereinigt .

Zweimal schon hatte „RhineCleanup“ zu einer solchen Aktion die Kommunen entlang des Rheines aufgerufen. In diesem Jahr erging die Einladung erstmals auch an die Städte und Gemeinden entlang der Ruhr, sprach Initiator „RhineCleanup“ im Internet „die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die lokalen Gruppen der Umweltverbände, die Vereine, die Unternehmen und überhaupt alle, die sich für eine saubere Umwelt engagieren wollen“ an.

Auch wenn bedauerlicherweise der Beigeordnete der Stadt Fröndenberg den Verbindungsweg zwischen Himmelmannpark und Hindenburghain für die Reinigungsarbeiten nicht öffnen lassen wollte, war die Aktion für die zahlreichen Fröndenberger Müllsammler ein gelungener Samstagvormittag.