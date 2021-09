Aufruf zum 2. Fröndenberger Ruhrcleanup

Die Fröndenberger SPD ruft auf zur Teilnahme am 2. „RuhrCleanUp“ und der Befreiung von Müll an der Ruhr und dem Ruhrufer am 11. September.

Die Ruhr ist ein 219,3 km langer, rechter und östlicher Nebenfluss des Rheins in Nordrhein-Westfalen mit einem Einzugsgebiet von 4485 km².

Der Fluss verläuft über rund 124 km auf dem Gebiet des Regionalverbands Ruhr und ist für die größte Agglomeration Deutschlands – das Ruhrgebiet - namensgebend.

Hier begann im ausgehenden 18. Jahrhundert im Bereich des Flusses die Industrialisierung im Westen Deutschlands, hier gibt es viel einzusammeln und aufzupicken, von der Quelle im Sauerland bis zur Mündung in Duisburg. Wie im vergangenen Jahr liegt der Fröndenberger Schwerpunkt im Himmelmannpark und dem Hindenburghain. Konnten doch so im Jahr 2020 von den 30 aktiven Müllsammlern über 20 prall gefüllte Säcke und alte Fahrräder eingesammelt werden.

Die Teilnehmer der Aktion treffen sich um 10.00 Uhr am Kettenschmiedemuseum im Himmelmannpark. Die Coronaschutzverordnung kommt selbstverständlich zur Anwendung. Im Anschluss gibt es für die Teilnehmer noch Bratwurst und Getränke. Anmeldungen unter Klaus Böning Ruhrcleanup Fröndenberg oder SPD Fröndenberg.