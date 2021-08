Das SPD-Ratsmitglied Arber Aliu konnte in den vergangenen Wochen viele hochrangige kosovarische Vertretende treffen und über verschiedene Projekt- und Kooperationsmöglichkeiten sprechen. Und bei fast allen Gesprächen ist Fröndenberg Thema gewesen.

Der 23-Jährige Verwaltungsfachangestellte und Stadtinspektoranwärter nutzte seinen Erholungsurlaub, um die politischen Beziehungen in die kosovarische Politik zu vertiefen. Der Sohn gebürtiger Kosovaren ist Mitglied in der dortigen sozialdemokratischen Regierungspartei Vetëvendosje! (zu deutsch. Selbstbestimmung), die bei der letzten Parlamentswahl mit einem Ergebnis von knapp 51 % unangefochten stärkste Kraft im Lande geworden ist und neue Hoffnung in die Region säht. Aliu engagiert sich seit einigen Jahren aktiv beim SPD-Partner.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing und Städtepartnerschaften ist bei vielen Veranstaltungsformaten zu Gast gewesen und hatte die Möglichkeit, über potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu sprechen. So konnte Aliu unter anderem den Ministerpräsidenten Albin Kurti oder die in Hamburg studierte und in NRW lebende Außenministerin und stellv. Ministerpräsidentin Donika Gervalla-Schwarz sprechen, aber auch ein persönliches Gespräch mit dem Norddeutschen Jörn Rohde ist zustande gekommen, der als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland vor Ort tätig ist.

Bei einem freundschaftlichen Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister Kreshnik Ahmeti konnte Aliu das von dem Fröndenberger und Ur-Westicker Willi Schnieder geschriebene 148-seitige Buch über Westick im dortigen Außenministerium überreichen, welches Ahmeti mit voller Freude angenommen und versprochen hat, dieses zu lesen. Er betonte, die Ruhrstadt bei Gelegenheit gerne besuchen zu wollen. Er wäre nach dem Verkehrsminister der zweite kosovarische Politiker, der Fröndenberg besuchen würde.

Aliu konnte zudem Gespräche mit Kulturschaffenden vor Ort führen. So wurde er unter anderem von einem studierten Ballett- und Tanzlehrer um die Schaffung von Austauschplattformen zu Ballettschulen in NRW gebeten.