Der SPD Ortsverein Fröndenberg West hat zur Jahreshauptversammlung eingeladen und mit Fröndenbergs Bürgermeisterin Sabina Müller kam auch der SPD Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke, um die Mitglieder auf den Landtagswahlkampf einzustimmen. “Persönliche Kontakte sind nach der langen Zeit der Pandemie besonders wichtig und für die Jubilare ist es eine Würdigung, dass sich unsere Gäste heute Zeit für die Ehrungen nehmen”, so SPD Ortsvereinsvorsitzender Dirk Gebser. MdL Hartmut Ganzke führte sehr persönlich und mit gewohnt launigen Worten die Jubilarehrung durch. Denn der langjährige Einsatz und die Unterstützung der Partei sind nicht selbstverständlich. Ehrungen von langjährigen Mitgliedern gehören zum Höhepunkt in der Parteiarbeit der Sozialdemokratie“, betonte Ganzke. „Etwas Besonderes ist es schon, so lange Zeit und durch alle Höhen und Tiefen unserer Partei die Stange gehalten zu haben“, bedankte sich der Landtagsabgeordnete und skizzierte die Parteiarbeit der Jubilare. Für 25 Jahre Parteimitgliedschaft wurde der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Klaus Böning, geehrt. Auf 50 Jahre SPD brachte es Hans–Dieter Babusch, der sich über einen Präsentkorb und die Ehrenurkunde freuen durfte. Doch nicht alle Jubilare konnten dabei sein, sie werden vom Ortsvereinsvorsitzen persönlich aufgesucht und bekommen dann die Urkunden und Präsente ausgehändigt. Zum Abschluss ging Hartmut Ganzke neben den aktuellen Themen, die bewegen, auch noch einmal auf den spannenden NRW Wahlkampf ein. Denn am 15. Mai wird in NRW gewählt und da gilt Respekt und Miteinander.