Der Kirchweg zwischen Birkei und Bausenhagener Straße in Fröndenberg ist ab Montag, 22. Februar, für die Dauer von etwa zwei bis drei Wochen für den Verkehr gesperrt. Dort wird im Auftrag der Stadt die Verrohrung des Rammbachs unter dem Kirchweg erneuert.



Am Montag nimmt außerdem die Firma Krutmann die Bauarbeiten an den Bushaltestellen in Bausenhagen nach witterungsbedingter Unterbrechung wieder auf.