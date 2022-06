Am Freitag, 1. Juli, in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr, lässt die Stadt Fröndenberg/Ruhr in der Bergstraße auf Höhe der Häuser Nr. 46-50 zwei abgestorbene Bäume entnehmen. Während der Arbeiten kann es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen für den Anliegerverkehr kommen.

Um den reibungslosen und zügigen Ablauf der Arbeiten zu ermöglichen, werden die Anwohner gebeten keine Autos in diesem Bereich abzustellen.

Die Stadt Fröndenberg/Ruhr bittet um Beachtung und Verständnis.