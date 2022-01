Kreis Unna. Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, findet am Dienstag, 11. Januar um 17 Uhr im Allee-Café an der Winschotener Straße 2-4 in Fröndenberg/Ruhr statt.

Für das Treffen ist eine Anmeldung nötig. Es gilt die 3G-Regel, das heißt es können nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen. Ebenso besteht während des gesamten Treffens eine Maskenpflicht.

Interessierte werden gebeten sich bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Kreises Unna (K.I.S.S.) anzumelden. Ansprechpartnerin ist Susanne Götz. Zu erreichen ist sie unter Tel. 02304/ 240 70 22 oder per E-Mail an susanne.goetz@kreis-unna.de. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.