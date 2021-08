FRÖNDENBERG. Die Klimaschutzmanager des Kreises Unna laden im Rahmen der Klimakampagne der Bezirksregierung Arnsberg zu einem Online-Seminar der Verbraucherzentrale NRW ein. Am Mittwoch, 1. September, von 18 bis 20 Uhr geht es um Photovoltaik für Endverbraucher.

"Nach dem Vortrag "Steck die Sonne ein" gab es viele Nachfragen. Für alle, die das Seminar in den letzten Wochen verpasst haben, gibt es in dieser Woche einen Nachschlag. Auch in der kommenden Woche werden wir online Themen zu Starkregen und regenerativer Energie anbieten", so Diane Bruners, Klimaschutzmanagerin der Stadt Fröndenberg.

Immer mehr Hausbesitzer oder Bauherren beziehen erneuerbare Energien in die Sanierungs- oder Neubauplanung mit ein und überlegen, welche Investitionen mit langfristiger Perspektive sinnvoll sind. Häufig kommt dabei das Thema Photovoltaik auf den Tisch. „Im Online-Seminar erkläre ich, wie Strom aus der Sonne funktioniert und für wen eine Anlage geeignet ist“, sagt Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Honigmund, Energieberater für die Verbraucherzentrale. Anhand verschiedener Beispiele erläutert der Experte, wie unterschiedlich groß die Anlagen geplant werden sollten und geht außerdem auf die Option ein, eine Ladestation für ein Elektroauto zu ergänzen. Auch Fragen zur Wirtschaftlichkeit werden geklärt.

Das kostenlose Online-Seminar findet am 1. September statt und beginnt um 18 Uhr. Die Anmeldung ist über den Zoom-Link möglich.

Auch nach dem Online-Seminar können Hausbesitzer die Energieberatung der Verbraucherzentrale bei Fragen zu Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen. Weitere Informationen erhält man unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung oder Tel. 0211 / 33 996 555.

Anmeldung zur Veranstaltung unter: https://zoom.us/meeting/register/tJcuduuhrjssEtYI1rvc88ylxca8LOd8qOKw

Bei weiteren Fragen zur Veranstaltung können sich Interessierte gerne an die Klimaschutzmanagerin Diane Bruners unter klimaschutz@froendenberg.de oder Tel. 02373/976163 wenden.