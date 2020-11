Welchen Weg unser Essen, das wir zu uns nehmen, in unserem Körper zurück legen muss, wissen die Kinder aus der AWO Kindertageseinrichtung Hirschberg in Fröndenberg längst. Auch welche Lebensmittel gesund und welche ungesund sind, können sie genau zuordnen.

Die AWO-Kita ist zertifizierte „Kita mit Biss“ und legt besonderen Wert auf gesunde Ernährung. Durch das Ernährungsprojekt wurde dieses Thema in den Köpfen der Kinder jetzt nochmal vertieft.

Die Ernährungsberaterin Diana Pohl (www.pohl-diana.de) besuchte die Hirschberg-Kinder im Rahmen eines Ernährungsprojektes nun schon zum zweiten Mal. Am 30. September machten die Kinder mit ihr eine Reise durch den eigenen Körper und lernten so spielerisch, was mit dem Essen in ihrem Körper passiert. Am 27. Oktober trafen sich die Kinder erneut mit der Ernährungsexpertin, um die Ernährungspyramide genauestens unter die Lupe zu nehmen. Welche Lebensmittel sind eigentlich gesund und welche sind ungesund? Das wissen die Hirschberg-Kinder nun ganz genau. Nach dem Ampelsystem ordneten die Kinder zu, von welchen Lebensmitteln sie viel essen können und welche sie nur sparsam zu sich nehmen sollten.

Neue Aktionen 2021 geplant

Initiiert und finanziert wurde das Ernährungsprojekt vom Elternverein der Kindertageseinrichtung Hirschberg und könnte zum Glück auch unter bestimmten Infektionsschutzmaßnahmen auch stattfinden.

Für nächstes Jahr sind ein Eltern-Informationsabend und eine Eltern-Kind-Aktion zum Thema „Gesunde Snacks“ geplant. „Wir hoffen, dass diese dann auch wirklich stattfinden kann“, fiebert Elena Thiele, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, dem Event entgegen.

Die AWO Kita Hirschberg ernährt sich gesund und am besten schmeckt den Kindern das selbst geerntete Gemüse von ihrem eigenen Gemüseacker vor der Tür.