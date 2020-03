"Wir sind für Euch da!" das signalisieren die Pfarrerinnen und Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Unna. „Wir stellen fest, dass der Gesprächsbedarf in der vom Corona-Virus geprägten Zeit gestiegen ist. Über das Telefon sind unsere Pfarrerinnen und Pfarrer gerade in diesen Zeiten für die Menschen da“, betont der stellvertretende Superintendent Andreas Müller.

Um den telefonischen Kontakt zu erleichtern, hat der Kirchenkreis die hierfür nötigen Telefonnummern zusammengestellt. In Fröndenberg sind das: In Dellwig: Pfarrer Jochen Müller, Telefon: 0 23 03 - 80 75 5, Urlaub 13.4. - 19.4.2020. In Frömern: Pfarrer Gisbert Biermann,Frömern und Dellwig, Bezirk Ardey, Telefon: 0 23 78 - 20 71. In Fröndenberg und Bausenhagen: Pfarrer Jörg Rudolph, Telefon: 0 23 73 - 72 22 9, Urlaub vom 25. - 27.03.2020. Und Pfarrerin Runa Noreen Ahl, Telefon: 0 23 73 - 39 61 902.

Wer den zuständigen oder gewünschten Seelsorger erreichen will, kann das über das Telefon tun. Sollte der oder die gerade nicht zu erreichen sein, wird der Anrufbeantworter regelmäßig abgehört und der Rückruf erfolgt so bald wie möglich. Sechs Gemeinden haben über die grundsätzliche Erreichbarkeit per Telefon zusätzlich Zeiten festgelegt, die frei sind von anderen dienstlichen Gesprächen und in denen die Seelsorgerinnen und Seelsorger besonders gut zu erreichen sind. Diese Regelungen und Zeiten gelten zunächst bis zum 19. April 2020.

Eine Übersicht aller Kontakte im Evangelischen Kirchenkreis Unna gibt es unter: https://www.evangelisch-in-unna.de/aktuelles/wo-auch-immer-wir-sind-fuer-euch-da/