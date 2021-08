Fröndenberg. In dem Online-Seminar „Sonne im Tank - Solarstrom und E-Mobilität“ am Dienstag, 24. August, ab 18 Uhr erklären die Energieberater Sabine Breil und Volker Butzbach, wie die Sonne in den Tank kommt und was dabei zu beachten ist.

„Technische, praktische und finanzielle Punkte werden dabei gleichermaßen behandelt. So reicht das Themenspektrum von der richtigen Anlagengröße und der passenden Ladeleistung bis zu Kosten und Fördermöglichkeiten. Angesprochen sind dabei aber nicht nur diejenigen, die mit dem Gedanken an ein E-Auto spielen, sondern alle an der Photovoltaik Interessierten“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Online-Seminar findet im Rahmen der Klimaschutzkampagne der Bezirksregierung Arnsberg „Klimaschutz mit Bravour“ statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Diane Bruners unter klimaschutz@froendenberg.de oder Tel. 02373/976163.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei.