Der Fröndenberger Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ wollte am 5. Juni wie in jedem Jahr wieder zum „Erdbeertag“ einladen, doch die Corona-Pandemie verhinderte diese Veranstaltung. Stattdessen ließen sich die Verantwortlichen etwas anderes einfallen, um dem Nachwuchs weiterhin gesunde Kost „schmackhaft“ zu machen.

„Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, und darum gebeten, uns Rezepte zuzusenden“, erklärt Barbara Streich, Leiterin und Sprecherin des AK. „Einzige Bedingung war, dass Äpfel oder Kartoffeln zwingend Zutaten sein mussten.“

Zahlreiche junge Teilnehmer schickten ihre „Gourmet-Kompositionen“ ein. „Wir haben uns wirklich über die Ideen und die Variationen gefreut“, war Streich beeindruckt, mit wieviel Spaß und Kreativität die kleinen Köche ihre Gerichte zusammenstellten.Drei Familien konnten sich jetzt besonders freuen. Sie wurden in den Jugendtreff Windmühle eingeladen, um einen kleinen Preis für ihre Initiative entgegen zu nehmen.

Liebslingsnachspeise Apfel-Bananen-Match

Melanie Jürgens und ihre Töchtern Maya und Hanna sind von Ofengemüse und Kräuterquark überzeugt. Aber die beiden Mädchen können nicht nur kochen, sondern auch backen. Und da am liebsten den Maulwurfkuchen.

Die achtjährigen Zwillingen Jana und Carolin waren mit Mutter Andrea Krebber gekommen. Die Mama hatte die Idee mit einem Apfelmuskuchen. Den Teig herstellen, ihn kneten und rollen war dann aber die Aufgabe der Mädchen. Pfannkuchen stehen bei den beiden ebenfalls sehr hoch im Kurs.

Gutscheine für Eisdiele

Gleich zwei Rezepte, Brokkoli-Kartoffel-Suppe mit Würstchen sowie Gemüseragout mit Kartoffeln reichten Julian und Adrian Schwarzbach mit Mutter Silke ein. Aber mit einem Geheimrezepten überraschten die Jungs Barbara Streich zusätzlich: „Wir verraten dir unseren Lieblingsnachtisch, Äpfel-Bananen-Matsch. Einfach Bananen und Äpfel, nachdem der Kern rausgeschnitten wurde, in den Mixer. Das ist alles.“

Die AK-Leiterin wollte diesen Tipp sofort am Abend ausprobieren. Aber erst übergab sie allen Familien die Gutscheine für einen Besuch in der Eisdiele.