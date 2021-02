Herrliches Frühlingswetter und steigende Temperaturen locken in diesen Tagen nach draußen. Überall genießen Mensch und Tier den Sonnenschein. Man sieht Spaziergänger, Radfahrer und Familien mit Kindern. Gerade die wunderschönen Parks im Stadtgebiet laden zum Aufenthalt im Freien ein. Doch dieser Vorfrühling bereitet Fröndenbergs Bürgermeisterin Sabina Müller Sorgen. Deswegen appelliert sie an die Bürger, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten.

Denn aufgrund des schönen Wetters sei in der Stadt eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit den Regeln zu beobachten. An den Spielplätzen im Himmelmannpark unterhielten sich Eltern in Gruppen angeregt miteinander. Sie hielten dabei weder Abstand noch trügen alle einen Mund-Nase-Schutz, obwohl entsprechende Hinweisschilder des Ordnungsamtes ausdrücklich dazu aufrufen.

"Diese sinkende Bereitschaft, die notwendigen Beschränkungen einzuhalten, bereitet mir große Sorgen", sagt Sabina Müller. "Bitte denken Sie daran, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Gefahr ist nicht vorbei: Die Britische Variante und andere hoch ansteckende Mutationen des Corona-Virus breiten sich rasend schnell aus. In unserer direkten Nachbarschaft ist der sogenannte Inzidenzwert, der doch eigentlich dringend sinken sollte, besonders hoch."

Solidarische Haltung

Die Impfung weise einen vielversprechenden Weg aus der Pandemie, es brauche aber Zeit. "Deshalb appelliere ich heute an Sie: Lassen Sie nicht zu, dass es Sie oder Ihre Lieben jetzt noch ,erwischt'. Wenden Sie unbedingt die bekannten Corona-Regeln weiterhin konsequent an. Nur so halten wir die Zahl der Infizierten bei uns in Fröndenberg auf einem niedrigen Stand, und nur mit einer gemeinsamen solidarischen Haltung kommen wir gut durch die Pandemie", bittet die Bürgermeisterin.