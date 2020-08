Bei den Stadtwerken Fröndenberg steigt in diesem Jahr eine junge Nachwuchskraft ins Berufsleben ein.

Der 16-jährige Simon Struck aus Fröndenberg beginnt seine Ausbildung zum Straßenbauer und erlernt in den kommenden Jahren unter anderem das Anlegen von Baugruben und Randbefestigungen sowie Pflastern und Asphaltieren. Somit wird er künftig auf den Baustellen im Stadtgebiet zu sehen sein und bei den Tiefbauarbeiten der Stadtwerke mitwirken.

Zu Beginn seiner Ausbildung wird Simon Struck allerdings erst einmal zwei Wochen beim ABZ Hamm ausgebildet. Danach erfolgt die Kennenlernphase bei den Stadtwerken.

„Das Ausbilden von Schulabgängern sehen wir als besonders wichtig an; es entspricht auch unserer Verantwortung als kommunales Unternehmen“, sagt Ausbildungsleiterin Andrea Knück. „Daher binden wir unsere Azubis von Anfang an in den Alltag ein. Wir legen großen Wert darauf, dass sie sich dabei auch sofort gut betreut fühlen.“

Auch im nächsten Jahr bilden die Stadtwerke Fröndenberg wieder aus. Weitere Informationen zur Bewerbung und den Ausbildungsinhalten gibt es im Internet unter www.stadtwerke-froendenberg.de.