Am Mittwoch, 27. Oktober, wird in den beiden Rathäusern der Stadt Fröndenberg/Ruhr die Telefonanlage einschließlich aller Telefone ausgetauscht. Das Rathaus wird daher am 27. Oktober ab 13 Uhr telefonisch nicht erreichbar sein. Die Erreichbarkeit aller Rathausbediensteter per E-Mail ist währenddessen durchgehend gewährleistet.

Ab Donnerstag, 28. Oktober, sind alle Bediensteten des Rathauses unter neuen Telefonnummern wieder erreichbar. Die entsprechende Telefonnummer kann auf der Startseite der Homepage der Stadtverwaltung Fröndenberg/Ruhr eingesehen werden.

Die Stadtverwaltung Fröndenberg/Ruhr bedankt sich für das Verständnis.