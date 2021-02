Das Netzwerk Frau und Beruf will die Erwerbschancen von Frauen im Kreis Unna verbessern. Ausgewiesene Expertinnen haben jetzt im Rahmen einer Videokonferenz zur Chancengleichheit in der Arbeitswelt den aktuellen Arbeitsmarkt für Frauen mit all seinen Herausforderungen betrachtet.



Es werden folgende digitale Infoveranstaltungen angeboten: Am Mittwoch, 17. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr heißt es „Den Weiterbildungs-Dschungel durchblicken – alles zum Thema Weiterbildung". Am Donnerstag, 18. Februar, wird von 15 bis 16 Uhr eine Infoveranstaltung zum beruflichen Wiedereinstieg geboten.

Fröndenbergs Bürgermeisterin Sabina Müller: “Dies ist ein wichtiges Thema. Es geht darum, mit überholten Rollenklischees zu brechen, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen. Hier bietet sich die Gelegenheit zu umfassender und verlässlicher Information – Das war nie wichtiger als heute!“

Betreuung und Coaching

Tina Riedel vom Jobcenter Unna informiert zudem: „Das Jobcenter Kreis Unna setzt Frauen in den Fokus, um die Familienmanagerinnen möglichst in bezahlte Arbeit zu bringen. Durch besondere Maßnahmen sollen sie bei der Organisation ihres Alltags betreut und gecoacht werden. Darüber hinaus erhalten sie Angebote zur Qualifizierung, um gegebenenfalls auch einen Abschluss zu erwerben.“

Interessierte Frauen können per Smartphone, PC oder Tablet teilnehmen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an hamm.bca@arbeitsagentur.de oder unter Tel. 02381/910-2167.