Frühjahrsradtour über den Sauerlandradring

Am Samstag/Sonntag, den 20./21.Juni, findet unsere Frühjahrsradtour mit

Rüdiger Vollmer über den Sauerlandradring statt. Mit dem Zug geht es um

9.05 Uhr in Fröndenberg los. Freienohl wird um 9.34 Uhr erreicht. Zunächst

befahren wir den jeweiligen Westteil der Nord- bzw. Südschleife über Berge, Wenholthausen, Eslohe, Kückelheimer Tunnel (Fledermaustunnel), Finnentrop

und Lennestadt bis Fleckenberg. Hier übernachten wir in Gasthof Roehrig mit

Abendessen und Frühstück.

Am Sonntag geht’s weiter und wir befahren die andere Seite des

Sauerlandradrings über Schmallenberg, Bad Fredeburg, Bremke, am Hennesee

entlang bis nach Meschede.

Von hier aus erfolgt die Rückfahrt per Bahn halbstündlich jeweils Minute 17 bzw. 41 bis Fröndenberg. Die Ankunft in Fröndenberg wird etwa zum späten Nachmittag sein.

Die Kosten für die Bahnfahrten bzw. Fahrradkarten (Hin- und Rückfahrt) bitte am jeweiligen Reisetag in bar beim Reiseleiter Rüdiger Vollmer bezahlen.

Die Übernachtung mit Halbpension kostet im Doppelzimmer 33,50 € pro Person und im Einzelzimmer 34,50 €. Dieser Betrag beinhaltet am Abend ein Viergangmenü mit Salatbuffet und am Morgen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ist direkt im Gasthof zu entrichten. Die Zimmer sind mit Telefon, Dusche, WC und TV-Anschluss ausgestattet. Wir haben drei Doppelzimmer und fünf Einzelzimmer vorgebucht, die wir stornierungsfrei bis Mitte März zurückgeben können, falls nicht alle Zimmer benötigt werden.

Weitere Infos und Anmeldungen bis zum 16.03.2020 an Burkhard Wendel, Tel. 02375-5788.