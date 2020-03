Mein Reisebericht für den Lokalkompass

Kenia



Dreimal haben wir Kenia besucht .

Mehrere Jeep Safaris und auch eine Flug Safari dort mit gemacht .

Von Düsseldorf aus ging es mit dem Flieger non Stopp nach Mombasa .

Ab Flughafen dann weiter mit dem Bus an den Diani Strand , einer der schönsten in Kenia .

Unser Hotel

DIANI REEF GRAND HOTEL

DIANI BEACH KENYA

Wir wollten aber nicht nur Strandurlaub machen sondern auch etwas vom Landesinneren sehen.

Also buchten wir noch Safaris . Früh morgens ging es schon los . Die Fahrten in Jeeps war schon ein Erlebnis . Viele Tiere erlebten wir dadurch hautnah .

Eine Tour haben wir als Tagestour gemacht .

Eine andere mit Übernachtung als 2tages Tour in einer Lodge -

„ Safari Lodge .

SALT LICK HILTON

, „ De Lodge war wie auf Stelzen aufgebaut und so konnte man die Tiere ,die auch Abends oder am frühen Morgen kamen, beobachten .

Wenn man meint die Tiere schlafen Nachts so hatte man sich getäuscht . Wahnsinn wenn man Nachts draußen stand und die Rufe der Tiere hörte . Dies war schon ein ganz besonderes Erlebnis , das ging durch Mark und Bein .

Früh Morgens ging es dann von da aus auch nochmal wieder durch die Savanne , bevor man dann Abends is Hotel kam .

Die Flugsafari ging nach



Massai Mara

, auch als 2 Tagestour …

Hier leben die „ langen Kerls „ wie der Massai auch genannt wird . Übernachtet haben wir dort in einem Zelt . Bewacht wurden wir natürlich auch . Vor jedem Zelt stand eine Person mit einem Gewehr , falls sich mal eine Schlange oder ein anders Tier hier hin verirrte.

Früh morgens kam der Boy mit frischem Kaffee und danach ging es zur ersten Tour zur Beobachtung der Tiere und dem Sonnenaufgang . Erst danach gab es Frühstück .

Mit dem Jeep machten wir uns wieder auf den Rückweg zum kleinen Flugplatz , von wo aus wir dann wieder zum Hotel kamen .

Ein unvergessliches Ereignis .

Eine kenianische Familie haben wir an einem Tag auch besucht . Ein Boy aus dem Hotel nahm uns mit zu seiner Frau und seinen Kindern . Wennn man dann hautnah sieht wie beengt diese Menschen wohnen und leben dann kann man nur dankbar sein das wir es so gut haben .

Alles was wir in Kenia erlebt und gesehen haben sind unvergessene Ereignisse , und wir sind froh das wir dies alles erleben durften .

Also Kenia ist schon eine Reise wert …

da ich meistens gefilmt habe,habe ich nicht so viele Fotos

einige haben Untertitel