Eine besondere Fahrt !

In Zeiten von Corona ist alles etwas Anders.

Mitte August waren wir mit CN Reisen ein paar Tage unterwegs. Gewohnt haben wir im Hotel Galaxie in Prag .

Von dort fuhren wir mit einem Deutschsprachigen Reiseleiter zum Depot der historischen Straßenbahn . Von hier begann die private Besichtigungsfahrt ohne andere Touristen .

Der erste Waggon stammt aus dem Jahr 1917 und der zweite ist von 1936 .Die Schaffner waren in eleganten Uniformen gekleidet -

Die Route verläuft im historischen Teil des Stadtzentrums an beiden Ufern des Flusses entlang und endet bei der Prager Burg (am linken Ufer).

Die Fahrt dauert 40 Minuten und zu sehen sind 25 Höhepunkte an beiden Ufern des Flusses, einschließlich Karlsbrücke ....

Wer mal nach Prag kommt sollte sich dies Erlebnis nicht entgehen lassen .

Nach der Fahrt haben wir die Burg , den Veitsdom und die Stadt noch besichtigt .