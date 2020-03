Am Samstag, 14. März, findet zum 45. Mal der traditionelle Ruhrtallauf des VfL Fröndenberg statt. Um 14.15 Uhr können die Läufer über 5 km starten. Der Startschuss für die 10km-Strecke fällt um 15.30 Uhr. Zusätzlich können sich Walking-Freunde um 15.35 Uhr auf die 5km-Strecke begeben.

Alle Strecken sind nach dem Jones-Counter-Verfahren vermessen und führen über befestigte Wege. Sie weisen keine merklichen Höhenunterschiede auf. (Spikes können nicht benutzt werden.) Alle Ergebnisse sind bestenlistenfähig.

Start und Ziel im Stadion



Ab 11.30 Uhr finden auch wieder die Bambiniläufe im Stadion und ab 12 Uhr die Schülerläufe durch den Hindenburghain ab 780 Meter bis 1940 Meter, je nach Altersklasse, statt. Start und Ziel sind im Stadion.

Die Schüler können dabei an dem für ihr Alter ausgeschriebenen Parklauf oder an dem Straßenlauf über 5 km (ab MK/WK U12 und älter) oder 10 km (ab MJ/WJ U16 und älter) teilnehmen. Schüler aller Schulen sind hierzu herzlich eingeladen. Jeder kann auch ohne Vereinszugehörigkeit mitmachen und das Gemeinschaftserlebnis Sport erleben.

Zum bereits achten Mal wird der Wettkampf um den Fröndenberger Sparkassen-Schulpokal für die prozentual am stärksten beteiligte Fröndenberger Schule ausgetragen. Der Pokal ist mit einem Preisgeld von 125 Euro, der 2. Platz mit 75 Euro und der 3. Platz mit 50 Euro dotiert.

Jeder erhält Urkunde



Natürlich darf das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen: "Kaffee und Kuchen, Grillwürstchen mit Brötchen und Kaltgetränke sollen die verbrauchten Kraftreserven wieder auffüllen und den Zuschauern das Warten erleichtern", teilen die Organisatoren mit.

Anmeldungen mit Angabe von Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr und gegebenenfalls Verein werden ab sofort bis zum 11. März auf der Homepage www.vfl-fröndenberg.de entgegengenommen. Für alle Teilnehmer ist eine Nachmeldung bis 30 Minuten vor Beginn eines jeden Laufes möglich. Jeder erhält eine Urkunde.

Info

Nähere Auskünfte zum Ruhrtallauf sind auf der Homepage www.vfl-fröndenberg.de unter der Rubrik Veranstaltungen nachzulesen.