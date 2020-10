Der Reit- und Fahrverein „Fritz Sümmermann“ Fröndenberg war jetzt Gastgeber der westfälischen Meisterschaften der Junioren und Jungen Reiter.



Hierbei wurde je nach Alter der Teilnehmer eine Prüfung auf A, L, M oder S-Niveau abgelegt. Zusätzlich wurde hierbei noch zwischen Ponys und Großpferden differenziert. Bei den westfälischen Meisterschaften traten die besten Reiterinnen und Reiter aus ganz Westfalen gegeneinander an um sich einen Platz auf dem Treppchen zu sichern. Wer in den vorangegangenen Qualifikationsprüfungen gute Leistungen erbracht hatte, durfte bei den Meisterschaften an den Start gehen. [/text_ohne]

Im Nachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter auf A-Niveau gewann Coralie Zumbansen. Nach ihr auf den Plätzen zwei und drei folgten Angelina Haßmann und Sophie Bayer mit ihren Ponys. Beim Nachwuchschampionat der Junioren in der Dressur auf L-Niveau triumphierte Leonie Wullkotte aus Recklinghausen. Die Silbermedaille sicherte sich Johanna Beckmann dicht gefolgt vom doppelt belegten dritten Platz mit Antonia Richter und Madeline Lederer.

Bei den westfälischen Meisterschaften der Junioren in der Dressur wurde eine M-Dressur abgelegt. Die Goldmedaille konnte sich hier Vivien Borgmann sichern. Silber ging an Ann-Kathrin Leisentritt und Bronze sicherte sich Sophie Rustige. Bei den Jungen Reitern ist Luna Laabs vom Reitverein St. Georg Werne die neue westfälische Meisterin. Ninya Wingender aus Oer-Erkenschwick ritt zur Silbermedaille und Anna Kappelhoff sicherte sich Bronze. In dieser Wertungsprüfung wurde eine S-Prüfung absolviert. Die westfälischen Treppchenbesteiger aus der Ponydressur mussten sich gegen ihre Mitstreiter in einer Dressurprüfung der Klasse L durchsetzen. Der Sieg ging hier an Lana-Pinou Baumgürtel. Silber und Bronze an Lara Middelberg und Sophie Louisa Duen.

Bürgermeister Friedrich Wilhelm Rebbe gratulierte

Durch die bekannte Situation rund um das Covid-19 Virus konnten leider pro Tag neben den Teilnehmern und Begleitpersonen nur 300 Zuschauer auf das Gelände des Fröndenberger Reitvereins gelassen werden. Alle Personen die der Veranstaltung beiwohnten mussten ihre Daten hinterlegen um eine Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können.

Rudolph Herzog von Croy als Präsident des Pferdesportverbandes und Fröndenbergs Bürgermeister Friedrich Wilhelm Rebbe gratulierten den Medaillengewinnerinnen.

Neben der erfolgreichen Ausrichtung der westfälischen Meisterschaft hat der Reit- und Fahrverein „Fritz Sümmermann“ Fröndenberg auch aus den eigenen Reihen erfolgreiche Nachwuchsreiter, die sich in diesem Jahr sogar für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. In der Vielseitigkeit werden Julika Schenkmann und Anna Schulte-Filthaut für das deutsche Team an den Start gehen. Zudem konnte Hanna Bräuer bei der deutschen Meisterschaft im Springen in ihrer Altersklasse den 10. Platz erreichen. Trainer und Vereinsmitglied Franz Josef Dahlmann alias „Peppi“ hat das westfälische Team bei den deutschen Meisterschaften unterstützt.