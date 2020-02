Am Karnevalssamstag, 22. Februar, fanden sich zwölf Volleyball-Teams, also rund 100 Sportlerinnen und Sportler, in der Dreifachsporthalle der Gesamtschule Fröndenberg ein, um am ersten FRÖndenberger KArnevals Cup (kurz FröKaCup) teilzunehmen.

Für das Volleyballturnier für Mixed-Mannschaften reisten Teams aus Hemer, Lünern, Weddinghofen, Hagen, aber auch Bielefeld, Lippstadt, Greven bei Münster und sogar aus Hessen an. Kreative Mannschaftsnamen wie „Mila Superstar“, die „Blockwürstchen“, „Team GuStaV“, die „M und M.s“, „die Schönen und die zwei Biester“ sowie die passenden Kostüme gaben dem Turnier den passenden Karnevalsanstrich. In insgesamt 42 Spielen waren spannende Spielzüge auf spielerisch hohem Niveau zu sehen.

Für die Teilnehmer hatte sich das Fröndenberger Orgateam einiges einfallen lassen: Verpflegung, viel Musik, eine Tombola, Urkunden und Pokale warteten auf die Sportler.

Am Ende holte sich das Team mit der weitesten Anreise aus Hessen, die Mannschaft „Dongsi Dängsi“, verdient den ersten Platz. Das heimische Team des GSV Fröndenberg landete auf Platz 10.

Neue Volleyball-Tradition

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Turniers und freuen uns über den gelungenen Auftakt einer neuen Volleyball-Tradition in Fröndenberg“, fasst Aleksandra Paszkowski, Abteilungsleitung Volleyball des GSV Fröndenberg, den Tag zusammen.