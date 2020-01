„Bereits zum fünften Mal öffnen wir, immer zu Beginn eines neuen Jahres, die Türen des „LIFE Medical Sports Club“ in Fröndenberg, Harthaer Platz 1, um unser Angebot zu präsentieren und mit interessanten Vorträgen, Vorführungen und Workshops Einblick in die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und aktive Vorsorge zu geben“, lädt Inhaberin Petra Scheiing zum Besuch ein.

Fröndenberg. Um den Sonntag, 12. Januar, ab 11 Uhr richtig rund zu machen, wurde lange am Programm gefeilt, bereits bewährte Partner und Fachleute wieder eingeladen und mit Isabella Volbert ein zusätzlicher Schwerpunkt gewonnen. Hier wird unter anderem die physikalische Gefäßtherapie mittels einer Magnetfeldmatte vorgestellt, die die Selbstheilungskräfte stärkt, die Gesundheit schützt und Heilung unterstützt.

Ob nun Gesundheitscoach Ilona Degenhardt, die Einblicke in Stressmanagementcoaching oder Entspannungskurse gibt, Dr. Sven Bartosch, dessen Ziel es ist, dass Teilnehmer an seinen Seminaren die „Bewegung genießen“, oder Dariusch Abiatinejah, der die Förderung der guten Körperhaltung, Konzentration und Koordination vorstellt, an jedem Stand gibt es viel zu erfahren. Udo Gersdorff erklärt die „Geheimnisse“ der Selbstverteidigung und Abnehm-Coach Silke Lenberg bietet individuelle Ernährungsberatung und -umstellung, verspricht „Abnehmen ohne Hungern“.

Das Angebot von Sabrina Ebbing, Krankengymnastik und vieles mehr sowie ein kleines „Gehirntraining - Wie fit sind meine grauen Zellen“ (Stiftsapotheke) runden den Tag ab. „Nicht ‚Sollte‘, ‚Könnte‘, ‚Müsste‘…, Machen ist unser Motto“, lockt Petra Scheiing. „Einfach runter vom Sofa, rein ins LIFE-Leben. Wir bieten Fitness für alle Generationen von 16 bis 86 Jahre und alle Trainingsziele.“

Gleich drei Mal gibt es Einblick in „Kinesis-Training“ auf der Trainingsfläche (10.30 Uhr - 12.30 Uhr - 14.30 Uhr). Eine Anmeldung ist erwünscht, Sportkleidung und Handtuch sind mitzubringen.

Wer sich bei so viel Programm mit Kaffee und Kuchen stärkt, der unterstützt zudem einen sozialen Zweck. Der Erlös fließt an Theo Beiske. Der Pensionär ist dafür bekannt, dass er mit vielfältigen Aktionen finanzielle Mittel zur Unterstützung krebskranker Kinder sammelt. Deshalb freut er sich, im „Life Medical Sports Club“ ein offenes Ohr gefunden zu haben. Ein Gewinnspiel sorgt für Spannung, als Hauptpreis winkt eine „Sechs-Monats-Mitgliedschaft“ im Club.

Petra Scheiing hat noch ein „Ass“ im Ärmel: „Natürlich wiederholen wir an diesem Tag das Angebot einer Schnupper-Monatsmitgliedschaft für 9,90 Euro. Wurde beim letzten ‚Erlebe LIFE' sehr gut angenommen. Auch diese Einnahmen werden gespendet.“ peb