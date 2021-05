Absage Schützenfest 2021 / Verschiebung Jahreshauptversammlung

In unserem Jubiläumsjahr 2021 können wir aufgrund der Coronapandemie leider wieder kein Schützenfest feiern. Gerne hätten wir unser 125-jähriges Bestehen gebührend mit allen unseren Freunden, Gönnern und Mitgliedern gefeiert. Sollte bis dahin eine Feier im kleinen Rahmen möglich sein, werden wir dieses in der Zeitung bekannt geben.

Die große Jahreshauptversammlung 2021 mussten wir ebenfalls ausfallen lassen. Da es in diesem Jahr keine Jahreshauptversammlung mehr geben wird, bleiben die bisherigen Ämter kommissarisch weiter besetzt. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung werden dann alle Ämter neu gewählt. Den genauen Termin erhalten unsere Mitglieder zum Jahresende mit dem Weihnachtsbrief.