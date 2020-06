Nach Freibädern, Schulen und Gaststätten nimmt nun auch das Ardeyer Dorfcafé Buntes Sofa am Sonntag, den 28. Juni wieder seinen Betrieb auf. Das Caféhausteam um Birgit Fuchs, Peter Riesenberg und Klaus Böning hat ein Hygienekonzept entwickelt, das die aktuellen behördlichen Auflagen erfüllt und die Zustimmung der Ordnungsbehörde fand. Dieses Konzept sieht unter anderem eine Verminderung der Caféplätze und eine Maskenpflicht für die ehrenamtlichen Servicekräfte vor. Das Dorfcafé, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist für seine selbstgebackenen Torten, wurde als zentraler Treffpunkt in Ardey in den letzten Monaten schmerzlich vermisst. Dem Caféhausteam ist der Gesundheitsschutz der Gäste ebenso wichtig wie das der ehrenamtlichen Mitarbeiter. So wurden auch die Öffnungszeiten den Wünschen der Mitarbeiter angepasst und bis auf weiteres reduziert. Das Dorfcafé öffnet jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Eine vorherige Reservierung ist erwünscht unter der Telefonnummer 02378/8520098 oder als Email: cafe@buntes-sofa.de. Die Gäste werden dann am Eingang abgeholt und zu den Tischen begleitet. Alle unterwiesenen Mitarbeiter sind angehalten, die Hygienevorschriften einzuhalten und auch den Gästen zu vermitteln. Denn in dem Bewusstsein, dass die Coronakrise noch nicht beendet ist, möchte das Dorfcafé für das soziale Miteinander ein Stück Normalität zurück nach Ardey bringen.