In den Sommerferien werden die Reserven an Blutpräparaten, deren Haltbarkeit zudem nur begrenzt ist, immer geringer. Viele Menschen sind im Urlaub und stehen für Blutspenden nicht zur Verfügung. Bluterzeugnisse werden aber trotzdem für die Behandlung von schwerkranken oder verunfallten Menschen benötigt.

Deshalb bietet der DRK-Blutspendedienst West zusammen mit dem DRK-Ortsverein Fröndenberg zwei Sonder-Blutspendetermine am 29. Juli und 5. August jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr in der DRK-Unterkunft, Harthaer Platz 4, an. Anstatt der üblichen Lunchpakete wird es nach der Spende frisch Gegrilltes vom Holzkohlegrill geben.

Ausweis mitbringen

Blut spenden können alle ab einem Alter von 18 Jahren. Spender müssen ihren Personalausweis mitbringen, Mehrfachspender ihren Spenderausweis. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vorgeschrieben.