Es ist Samstagabend

und es darf getanzt werden ......

Der Schützenverein Ruhrtal Warmen – Frohnhausen – Neimen hatte Thomas Weber eingeladen .

Ein Musiker mit Leib und Seele .

In der herbstlich geschmückten Halle begann um 19,00 Uhr der gemütliche Abend –

Bedingt durch Corona durften ja nicht so viele in die Schützenhalle – aber diejenigen die da waren wurden mit toller , flotter Musik zum Tanz eingeladen .

Platz dazu gab es reichlich ,denn die Schützenhalle ist ja nicht klein .

Gäste aus den eigenen Dörfern , sowie Fröndenberg , Menden ,Unna , Echthausen , Wickede und Ahlen ( ob noch aus anderen Orten einige da waren weiß ich nicht ) bestätigten zu später Stunde das es ein gelungener Abend war und auch wiederholt werden könnte .

Ein besonderes Highlight war das Abschiedslied -

Sierre Madre - gespielt von Thomas Weber mit Unterstützung eines Gastes mit der

Mundharmonika - Gänsehaut pur .

Im großen Kreis nahm man Abschied mit der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehn .

Fotos mit Genehmigung .