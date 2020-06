Nach der coronabedingten Aussetzung der Hilfsangebote sind nun wieder Hilfsleistungen im Rahmen einer organisierten Nachbarschaftshilfe in Ardey möglich.

Um das soziale Miteinander in Ardey zu vertiefen, richtete der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey e.V. in Kooperation mit den Seniorenkreisen in der Stadt Fröndenberg/Ruhr e.V. und der UKBS im Jahre 2019 eine ehrenamtlich arbeitende, kostenfreie Vermittlungsstelle ein, die hilfsbereite Mitbürgerinnen und Mitbürger und hilfsbedürftige Seniorinnen und Senioren zusammen bringt.

Im Rahmen dieser organisierten Nachbarschaftshilfe haben bürgerschaftlich engagierte Ehrenamtliche die Möglichkeit, Arbeiten zu übernehmen, um Mitbürgerinnen und Mitbürger im hauswirtschaftlichen Alltag zu unterstützen und kleine handwerkliche Arbeiten auszuführen, die so geringfügig sind, dass kein Handwerksbetrieb sie übernehmen würde. Die Aufgabe der Ehrenamtlichen ist, die Anforderungen des Alltags mit dem oder der Unterstützung suchenden zu bewältigen und dessen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Der Betrieb wird nach der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung und unter Einhaltung der Hygieneauflagen wieder hochgefahren und ist montags und donnerstags in der Zeit von 10 – 13 Uhr unter der Telefonnummer 0152 – 0136 4459 zu erreichen.