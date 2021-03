Offene Kirchen und Video zum Weltgebetstag

KREIS UNNA. Der Weltgebetstag wird in diesem Jahr am morgigen Freitag, 5. März, gefeiert und kommt aus Vanuatu. Im Evangelischen Kirchenkreis Unna öffnen dazu die Kirchen, zudem wird ein Video-Gottesdienst gezeigt.

„Worauf bauen wir?“ lautet das Motto des Weltgebetstages, dessen Gottesdienstordnung die Frauen des pazifischen Inselstaates vorbereitet haben. Vanuatu ist stark vom Klimawandel betroffen, steigende Temperaturen, tropische Wirbelstürme und der steigende Meeresspiegel bedrohen die Inseln und ihre Einwohner.

Im Evangelischen Kirchenkreis Unna ist zum diesjährigen Weltgebetstag ein Video-Gottesdienst entstanden, der auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Unna (www.evkku.de) sowie in einzelnen Gemeinden, beim Bezirksverband der Frauenhilfe und den Grünen in Unna ab 5. März verlinkt ist. Pfarrerin Elke Markmann stellt gemeinsam mit Frauen aus den Gemeinden sowie Vertreterinnen der Bewegung „fridays for future" das Land und die Leute Vanuatus vor. Zu hören sind Lebensgeschichten, Gebete und Lieder.

Die Evangelische Stadtkirche Unna öffnet am Freitag, 5. März, von 15 bis 17 Uhr. Die Gemeinde lädt ein, Informationen zum Land und zum Weltgebetstag zu sehen und abzuholen. Die offene Kirche – auch in anderen Gemeinden - bietet Raum zum Gebet.

Seit über 100 Jahren engagieren sich Frauen über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg für den Weltgebetstag, informieren über ihr jeweiliges Land und setzen sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein.