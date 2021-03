FRÖNDENBERG. Im ganzen Februar haben sich die verschiedensten Menschen aus Frömern und Umgebung an den Schreibtisch gesetzt und Briefe geschrieben.

In diesen besonderen Zeiten kann jeder Zuspruch und Ablenkung gebrauchen. Auch die Bewohner des Hans-Jürgen-Janzen-Hauses in Frömern beschäftigt diese Situation sehr. Der Besuch von Freunden und Familie kann schon zum Risiko werden. Mit der Solidaritätspost-Aktion haben die Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend aufgerufen, Licht in den tristen Alltag bringen. Per Brief konnten die Menschen ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Geschichten, Selbstgebasteltes, alles war möglich!

Bis zum 7. März konnten Einsendungen mit dem Stichwort „Solidaritätspost“ im Gemeindehaus Frömern eingeworfen werden. Am 12. März wurden die rund 40 Briefe und schönen Basteleien, unter anderem von den Kindern der Wasserburg Ostbüren, von den beiden Ehrenamtlichen Sophia Weber und Nina Munderloh an das Hans-Jürgen-Janzen-Haus übergeben.