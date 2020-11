Schon seit 25 Jahren unterstützt REWE die Tafel Deutschland mit Lebensmittel- und Geldspenden und engagiert sich so zusätzlich gegen Lebensmittelverschwendung im eigenen Unternehmen. "REWE Bielemeier in Förndenberg-Langschede war von Anfang an mit dabei.", heißt es seitens der Stadt Fröndenberg.

Im Rahmen der diesjährigen Tafel-Aktion „Gemeinsam Teller füllen - Wir helfen vor Ort“ konnten die Fröndenberger vom 19. Oktober bis zum 1. November für je 5 Euro Spendentüten kaufen, die dann mit lange haltbaren, eher selten gespendeten Lebensmitteln gefüllt wurden

Wichtige Hilfe für Bedürftige

Dass die Unterstützung wichtig ist, zeigt die stetig steigende Zahl der Bedürftigen, die jeweils mittwochs die wöchentliche Ausgabe der Tafel Fröndenberg/Ruhr im Bürgerzentrum von 11 bis 13 Uhr in Anspruch nehmen. Kurt Potthoff, Vorsitzender des Vereins, nimmt daher dankbar von Ingo Bielemeier die gespendeten Tüten entgegen.