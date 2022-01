Aufgrund der aktuellen Coronasituation müssen wir leider unsere Jahreshauptversammlung am Samstag, 15.01.22 verschieben. Als Ausweichtermin ist vorberhaltich der dann geltenden Coronamaßnahmen der 12.03.22 um 20 Uhr angesetzt. Weiterhin entfällt auch die Offiziersversammlung am Dienstag, 11.01.22 sowie der Schützengottesdienst am Freitag, 14.01.22.