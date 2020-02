Hohenheide. Es ist endlich wieder soweit, bereits zum dritten Mal steht die ,,Village Life“ Party der Jungschützen ,,Adler“ Hohenheide vor der Tür. Gerade Jugendliche brauchen Treffpunkte, an denen sie gemeinsam feiern können. Da zu dieser Jahreszeit die Möglichkeiten mehr als begrenzt sind, haben die Jungs von der Hohenheide Abhilfe geschaffen. Da das Dorfleben in keiner Altersklasse wegzudenken ist, ist diese Veranstaltung für alle Altersgruppen gedacht. Im Sinne des Mottos „Village Life“ steht einer ausgelassenen Partystimmung nichts im Wege. Neben einer lockeren Atmosphäre, typischen Longdrinks und besonderen Köstlichkeiten vom Land, sorgt der über die Dorfgrenze hinaus bekannte DJ David für die richtige Feierlaune. Aus diesen Gründen ist die Veranstaltung nicht nur für Fröndenberger ein „Muss“, sondern hat auch Anklang in den sozialen Netzwerken gefunden. Damit ihr dieses Spektakel nicht verpasst, sichert euch schnell die Vorverkaufskarten, welche für nur 5,00€ bei der Fröndenberger Stadtbäckerei, dem Hohenheider Lädchen und dem Landgasthof Hölzer erworben werden können. Für unentschlossene ist natürlich auch die Abendkasse für 7,00€ geöffnet Die Jungschützen freuen sich schon darauf euch am 07.März in der Festhalle Hohenheide um 20:00Uhr begrüßen zu dürfen. Auf einige ,,Highlights“ könnt ihr euch auch in diesem Jahr wieder freuen. Die Happy Hour ist in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.30 Uhr.