Vergangenen Mittwoch, 12. Januar, ist ein 46-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Hassel im Einmündungsbereich Röttgersweg/ Mährfeldstraße leicht verletzt worden.

Gelsenkirchen. Ein silbergrauer Skoda mit ausländischem Kennzeichen bog um 12.37 Uhr vom Röttgersweg in die Mährfeldstraße ein, touchierte dabei den auf der Straße befindlichen Fußgänger und verletzte ihn leicht. Anschließend entfernte sich der Skoda über die Mährfeldstraße in Richtung Polsumer Straße.

Die Polizei bittet die Person, die zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Skodas saß, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Skoda oder der Person am Steuer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0209/365 6250 beim Verkehrskommissariat oder unter Tel. 0209/365 2160 bei der Leitstelle zu melden.