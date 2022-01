Am Dienstag, 18. Januar, hat die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Gelsenkirchener Neustadt festgenommen.

Gelsenkirchen. Gegen 21.40 Uhr lief ein 22-jähriger Gelsenkirchener nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zusammen mit einem 34 Jahre alten Bekannten über die Bochumer Straße zum Auto des 34-Jährigen. Dort angekommen, trafen sie auf einen weiteren mutmaßlichen Bekannten des 22-Jährigen, der umgehend anfing, den Gelsenkirchener zu beleidigen. Als der 22-Jährige weitergehen wollte, stach der Mann dem Gelsenkirchener von hinten mit einem Messer in den Rücken. Anschließend entfernte sich der Täter. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Im Laufe der Nacht stellte sich der Tatverdächtige, ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener, bei der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.