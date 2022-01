Am frühen Mittwochmorgen, 19. Januar, haben Polizeibeamte zwei mutmaßliche Einbrecher in der Altstadt vorläufig festgenommen.

Gelsenkirchen. Die Polizisten hatten den Einbruch in ein Restaurant an der Elisabethstraße gegen

0.10 Uhr bemerkt und daraufhin in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen 31-jährigen Tatverdächtigen sowie eine 40 Jahre alte Tatverdächtige gestellt.

Beide Gelsenkirchener wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.