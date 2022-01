GE. Jugend musiziert startet ins neue Wettbewerbsjahr. Für den Regionalwettbewerb Ruhr Nord begrüßt Gelsenkirchen als Ausrichterstadt die Teilnehmer im stadt.bau.raum, Boniverstraße 30.

Mehr als 80 junge Künstler aus dem nördlichen Ruhrgebiet treten in den unterschiedlichsten Disziplinen an. Nachdem der traditionsreiche Wettbewerb im letzten Jahr nur digital durchgeführt wurde, präsentieren die Musiker ihr Können nun wieder live der Jury - unter strengen Auflagen. Alle Streichinstrumente, Akkordeon sowie Popsänger sind im Solovortrag zu hören. Harfe und Streicher mit Klavier sowie Gitarren treten im Ensemble an.

Die öffentlichen Wertungsspiele finden nach gestern noch einmal am heutigen Samstag, 29. Januar, 10 bis 20.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Es gilt 2G und Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts; ein Nachweis des 2G muss mitgebracht werden. Am Sonntag, 30. Januar, 17 Uhr, gibt es ein Preisträgerkonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Bundeswettbewerb an Pfingsten

Gelsenkirchen ist seit langer Pause wieder Ausrichterstadt des Wettbewerbs, der vor Ort durch das Kollegium der Städtischen Musikschule kompetent betreut wird. Als überregionale Jury sind professionelle Musiker sowie Musikpädagogen eingeladen. Jährlich werden von den Sparkassen Gelsenkirchen und Recklinghausen sowie der Evonik zusätzliche Preisgelder für besonders herausragende Talente ausgelobt.

Jugend musiziert ist ein Wettbewerb zur Förderung der musikalischen Jugend Deutschlands. Er findet dieses Jahr zum 59. Mal statt. Es starten jährlich deutschlandweit etwa 30.000 Kinder und Jugendliche in den Wettbewerbsjahrgang, um bei entsprechendem Können nach dem Landeswettbewerb vor Ostern möglichst den Bundeswettbewerb an Pfingsten zu erreichen. Damit gehören sie dann zu den Top-Musiktalenten Deutschlands.

Viele weltbekannte Musikerinnen wie Anne Sophie Mutter oder Tabea Zimmermann gingen aus dem Wettbewerb hervor. Der Bundeswettbewerb ist ein Projekt der Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von der Sparkassen Finanzgruppe.

Weitere Informationen unter www.jugend-musiziert.org.