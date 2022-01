Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird es von Montag, 10. Januar, bis Freitag, 14. Januar, in den Abendstunden Veränderungen auf Linien 107, 301 und 302 geben. Diesbezüglich wurde von der Bogestra ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.



Gelsenkirchen. Im Stadtbahntunnel in Gelsenkirchen finden in der kommenden Woche in den Abend- und Nachtstunden Gleisbauarbeiten statt. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr der Linien 107, 301 und 302. Zwischen den Haltestellen Kennedyplatz und Gelsenkirchen Hbf wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Zu den Veränderungen bei den Linien 107, 301 und 302 kommt es von Montag, 10. Januar, bis Freitag, 14. Januar 2022, jeweils zwischen 22 Uhr und Betriebsende.

Im Einzelnen bedeutet das für die Linien 107, 301 und 302

Die Linie 107 endet von Essen kommend an der Haltestelle Musiktheater. Die Rückfahrt nach Essen erfolgt dabei vom Bahnsteig in Richtung Gelsenkirchen Hbf.

Die Linie 301 endet von Gelsenkirchen-Horst kommend an der Haltestelle Musiktheater (unterirdisch). Die Rückfahrt nach Horst erfolgt vom Bahnsteig (unterirdisch) in Richtung Gelsenkirchen Hbf.

Die Linie 302 endet von Buer kommend an der Haltestelle Kennedyplatz, von Bochum kommend an der Haltestelle Gelsenkirchen Hbf. Die Rückfahrt nach Buer erfolgt an der Haltestelle Kennedyplatz vom Bahnsteig Richtung Gelsenkirchen Hbf.

Die Stadtbahnstation Heinrich-König-Platz wird in dieser Zeit nicht angefahren. Fahrgäste in Richtung Gelsenkirchen Hbf können alternativ an der Haltestelle Machensplatz aussteigen.

Ersatzverkehr

Die Ersatzbusse verkehren als Ringverkehr mit den Haltestellen Kennedyplatz (Ersatzhaltestelle auf der Busspur Florastraße hinter der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße), Musiktheater (Haltestelle der Linie 380 Richtung Gelsenkirchen Hbf) und Machensplatz (Haltestelle der Linie 380 Richtung Gelsenkirchen Hbf, Alternativhaltestelle für die Station Heinrich-König-Platz Richtung Gelsenkirchen Hbf) sowie Gelsenkirchen Hbf. Der Ein- und Ausstieg am ZOB ist an Bussteig 4. Von dort wird über die Hiberniastraße und Ringstraße zur Florastraße und der Ersatzhaltestelle Kennedyplatz gefahren.

Die BOGESTRA bittet die Fahrgäste, sich bereits bei ihrer Reiseplanung auf die Veränderungen einzustellen und mehr Fahrzeit einzuplanen. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, die BOGESTRA-App, abgerufen werden.