Am Montag, 10. Januar, wird das Bus- und Bahnangebot der BOGESTRA in Gelsenkirchen, Bochum und weiteren Städten mit dem Fahrplanwechsel des Betriebsgebiets gezielt angepasst. An verschiedenen Stellen kommt es insbesondere zur Verbesserung der Pünktlichkeit zu Fahrplanveränderungen. Im Einzelnen bedeutet einige Linien u.a. in Gelsenkirchen zu anderen Abfahrzeiten fahren.

Hier ein Überblick:

Linie 194: Durch eine neue Linienführung im Bereich Essen Bredeney verschieben sich die Abfahrtszeiten.

Linie 389: Um den zusätzlichen Umstieg in die Straßenbahnlinien 305 und 310 zu ermöglichen, werden montags bis freitags bestimmte Fahrten verlängert: Die Fahrten, die an diesen Tagen bisher zwischen den Haltestellen Gelsenkirchen Hbf und Wattenscheid Bf verkehrten, fahren nun bis Höntrop Kirche.

Linie 392: In beiden Fahrtrichtungen verschieben sich die Abfahrtszeiten um bis zu drei Minuten.

Linie 399: Die Linie verkehrt montags bis freitags und nur während der Vorlesungszeiten der Westfälischen Hochschule. Für das kommende Fahrplanjahr heißt das 3. Januar bis 4. Februar, vom 21. März bis 15. Juli, vom 19. September bis 23. Dezember sowie ab 2. Januar 2023.

Die ab Montag, 10. Januar, gültigen Fahrpläne der BOGESTRA-Linien sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, unsere BOGESTRA-App, abgerufen werden.