Die Talent-Metropole Ruhr ist für ganz NRW das erste Kompetenzzentrum, das Lehrer an den Schulen dabei unterstützt, soziale und digitale Unterrichtsinhalte miteinander zu verknüpfen. Unter dem Projektnamen #netzTalente Ruhr wurde im vergangenen Jahr die Testphase mit verschiedenen Ruhrgebietsschulen erfolgreich durchgeführt. Gemeinsam mit der Stiftung Lernen durch Engagement begleitet die Talent-Metropole Ruhr jetzt Schulen in NRW beim Wandel ihrer Lernkultur, sodass Kinder und Jugendliche durch eigene Projekte ihren verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Phänomenen wie Hate Speech, Fake News, Cybermobbing oder auch Gender-Klischees stärken.

Ziele sind, mit den Jugendlichen zu erarbeiten, warum demokratische Kompetenzen für den Umgang mit digitalen Medien wichtig sind, Informationsquellen kritisch zu bewerten und sich für einen achtsamen Umgang im Internet einzusetzen. „Talentförderung, gesellschaftliche Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit sind wichtige Ziele der Talent-Metropole Ruhr. Gerade deshalb freue ich mich über die vereinbarte Kooperation, mit der wir noch mehr junge Talente aber auch Lehrer und Lehrerinnen erreichen wollen“, sagt Dr. Britta L. Schröder, Geschäftsführerin der Stiftung Talent-Metropole Ruhr. „Mit der Talent-Metropole Ruhr haben wir eine Partnerin gewonnen, die sich mit Herzblut für die Chancen junger Menschen einsetzt“, sagt Anna-Lilja Edelstein, Programmleiterin für digitaldemokratische Bildung der Stiftung Lernen durch Engagement.

Kooperation mit Stiftung Lernen

Erster Praxiseinsatz des neuen Kompetenzzentrums waren die Projekttage an der Franz-Dinnendahl Realschule in Essen vom 25.-27. Januar. Auf dem Stundenplan standen die Auswirkungen von Cybermobbing und Fake News und zeigten exemplarisch das Wirken von #netzTalente Ruhr für ganz NRW. „Für uns als Schule stellt die Medienkompetenz unserer Schüler und Schülerinnen einen wichtigen Bestandteil unserer Arbeit dar. Deshalb ist das eine tolle Chance, sich mit den Themen Cybermobbing und Fake News auseinander zu setzen. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Alltagsgegenstand Nummer 1, dem Smartphone, muss immer wieder eingeübt werden. Das neue Kompetenzzentrum #netzTalente Ruhr unterstützt uns dabei nicht nur mit internem, sondern auch wertvollem externen Know-how,“, berichtet Oliver Weller, der als Klassenlehrer die Projekttage begleitet und an der #netzTalente Ruhr-Fortbildung teilgenommen hat.

Interessierte Lehrer können sich bei der Talent-Metropole Ruhr melden, um sich über die kostenlosen Fortbildungen zu informieren und sich an dem neuen Schulentwicklungsprogramm zu beteiligen. Dazu gehören auch die Gestaltung und Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch aller Teilnehmenden.

Mehr Informationen unter https://talentmetropoleruhr.de/de/projekte/netz/.