Am Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe, Middelicher Straße 289, beginnen am 1. Februar die neuen Vorkurse im Vormittagsbereich in der Kollegstufe.

Vorkurse dienen Bewerbern, die noch keinen mittleren Schulabschluss, die Fachoberschulreife, besitzen, zur Vorbereitung auf weitere Bildungsgänge und führen nach dreieinhalb Jahren zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur. Nach zweieinhalb Jahren erwerben die Teilnehmer den schulischen Teil der Fachhochschulreife (FHR).

Wichtig ist für eine Teilnahme der Nachweis der Berufstätigkeit, längere Zeiten von Arbeitslosigkeit, Erziehungszeiten und Haushaltsführungen können hier angerechnet werden.

Ferner sind Vorkurse für Bewerber, die bereits eine längere Zeit nicht zur Schule gegangen sind, sinnvoll und geeignet. Ein direkter Übergang von der Abendrealschule ist ebenfalls möglich.

Die Kurse starten um 8.10 Uhr und enden um 13.10 Uhr. Weitere Infos über die Angebote der Schule gibt es, Tel. 0209/811260, und im Internet: www.wbk-el.de.

Als Ansprechpartnerin und für weitere Informationen steht per E-Mail Anja Held, held@wbk-el.de, zur Verfügung.