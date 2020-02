Gegen 10:00 Uhr am Samstagmorgen. 22. Februar. 2020 putze eine 48- Jährige an der Baldur Straße im Gelsenkirchener Ortsteil Erle in ihrer Wohnung die Fenster, dabei sah sie einen Mann, der auf der Straße stand, sie anschaute, dann die Hose öffnete und anschließend onanierte.

Die Gelsenkirchenerin sprach den Unbekannten an.



Daraufhin entfernte sich der Exhibitionist zu Fuß in Richtung Manusstraße.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und sah westeuropäisch aus.

Er trug schwarze Oberbekleidung, eine Baskenmütze und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Hinweise bearbeitet die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache)

Quelle: Polizei Gelsenkirchen