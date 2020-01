Gegen 23:35 Uhr am späten Freitagabend. 24. Januar. 2020 ist ein 49- jähriger Autofahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Absperrpoller vor einem Krankenhaus in der Munckelstraße in der Gelsenkirchener – Altstadt geflüchtet.

Beim Rückwärtsfahren kollidierte er mit einem Poller, und fuhr ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Kurz darauf trafen Polizeibeamte den Gelsenkirchener in seinem Wagen an der Wembkenstraße an und stellten bei der Kontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft fest.

Der 49-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war zuvor positiv ausgefallen. Anschließend stellten die Polizisten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.