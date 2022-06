Seit Mittwochmorgen wird ein 60-jähriger Mann aus Gelsenkirchen vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Der Mann hatte zuletzt am Mittwochmorgen, 29. Juni 2022, um 7.30 Uhr Kontakt zu Angehörigen und war danach nicht mehr an seiner Wohnanschrift an der Straße "Im Lörenkamp" in der Altstadt gesehen worden.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, von hagerer Statur und hat halblange graue Haare. Zuletzt trug er ein Sweatshirt, eine blaue Jeans, eine grau-blaue Jacke sowie Trekkingschuhe.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des 60-Jährigen machen kann wird gebeten sich an das Kriminalkommissariat 11 unter Tel. 0209 365 7112, an die Kriminalwache unter Tel. 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter Tel. 0209 365 2160 zu wenden.

Ein Foto des Vermissten kann hier eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5260865