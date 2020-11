Bulmke – Hüllen. Am Montag. 16. November. 2020 wurde eine 62- jährige Frau in Bulmke – Hüllen Opfer von Trickdiebe.

Ein Mann und seine Begleiterin schellten um 18:15 Uhr an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin und gaben vor, sich für ein Fernsehgerät zu interessieren, welches die 62-Jährige im Stadtspiegel zur Abholung inseriert hatte.

Die Unbekannte klagte plötzlich über gesundheitliche Probleme.

Sie bat darum, sich kurz in die Küche setzen zu können. Der Mann und die Frau verließen kurz darauf ohne das Fernsehgerät die Wohnung. Die Gelsenkirchenerin stellte anschließend fest, dass Bargeld aus ihrer Wohnung fehlte.

Der flüchtige Mann ist circa 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare, trug eine Brille, eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Jacke.

Seine Komplizin ist circa 35 bis 40 Jahre alt und blond. Sie trug einen beigen Steppmantel und schwarze Stiefel.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Flüchtigen oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache)