Am Mittwoch. 15. Januar. 2020 wurde eine 82-jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Trickdiebstahls im Bereich der Löchterheide in Gelsenkirchen – Buer.

Zwischen 11:00 und 13:30 Uhr verschafften sich drei Unbekannte, die sich als Dachdecker ausgaben, Zugang zur Wohnung der Seniorin. Sie gaben an, wegen eines Wasserschadens das Dach des Hauses inspizieren zu müssen und baten um eine Leiter.

Einer der Täter begab sich daraufhin mit der 82-Jährigen zunächst in den Keller und anschließend in die Garage, die anderen beiden blieben unbemerkt in der Wohnung zurück. Unter dem Vorwand, mit weiterem Werkzeug am Nachmittag zurückzukehren, verließen die drei Täter das Wohngebiet mit einem weißen Ford-Transit mit Neusser Kennzeichen.

Erst später bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld fehlte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen gepflegten Bart und dunkle, schulterlange Haare. Der Unbekannte sprach akzentfreies Deutsch und trug zur Tatzeit entsprechende Arbeitskleidung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Die Polizei warnt explizit vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnräume. Das ist keinesfalls unhöflich! Wenn Sie sich bedrängt fühlen oder Ihnen die Situation komisch vorkommt, alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.