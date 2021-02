Schalke. Eine 92 Jahre alte Frau ist am vergangenen Mittwoch, 17. Februar 2021, in Schalke Opfer von Trickbetrügern geworden.

Die Geschädigte gab am heute Freitag. 19. Februar 2021, gegenüber den Beamten an, dass es gegen 14:00 Uhr am Mittwoch bei ihr schellte und eine sich ihr unbekannte Frau nach der Wohnungsgröße erkundigte.

Während die Seniorin die Frau in die Küche bat, entwendete ein Unbekannter Schmuck aus dem Schlafzimmer der Frau.

Die Geschädigte bemerkte ihn beim Hinausgehen.

Auch die Frau verabschiedete sich hastig und entfernte sich in unbekannte Richtung. Bereits am Tag zuvor, 16. Februar 2021, erhielt die Frau einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau, die sich nach Wertgegenständen erkundigte.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: die Frau ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild.

Der Mann ist zirka 1,75 groß und trug eine schwarze Jacke und eine ebenfalls schwarze Hose. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209365 8240.