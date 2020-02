Nach dem Großbrand am vergangenen Abend an der Achternbergstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen konnten mittlerweile alle Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Gelsenkirchen zurückgenommen werden. Am Morgen wurden noch letzte Glutnester bekämpft. Der Hallenkomplex ist auf ganzer Fläche eingestürzt, deswegen zogen sich die Löschmaßnahmen noch bis in den späten Morgen hinein. Die Feuerwehr hatte große Mühe, jeden Brandherd zu erreichen und zu löschen. Die Einsatzkräfte fahren nunmehr wieder ihre Standorte an. Für 15 Uhr am heutigen Nachmittag ist noch eine Brandnachschau geplant. Gute Nachrichten kommen vom verletzten Feuerwehrmann. Er konnte mittlerweile aus der ärztlichen Behandlung entlassen werden! Im Umfeld der Brandstelle kann es aber immer noch zu Geruchsbelästigungen für die Anwohner kommen. Von den umherfliegenden Rußflocken geht nach Einschätzung der Feuerwehr im Übrigen keine Gefahr aus, da es sich größtenteils um verbrannte Verpackungsbestandteile aus Papier handelt.

Quelle: Feuerwehr Gelsenkirchen