Nach gemeinschädlicher Sachbeschädigung in 96 Fällen hat die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Graffiti-Sprayer ermittelt.

Die beiden 23 Jahre alten Männer werden beschuldigt, diverse Graffitis illegal im Stadtgebiet aufgesprüht zu haben. So waren die beiden Gelsenkirchener am Sonntag, 13. Dezember 2020, gegen 2 Uhr von Polizeibeamten auf frischer Tat ertappt worden, als sie eine Lärmschutzwand der A42 an der Röhrenstraße in der Feldmark mit Farbe besprühten.

Da der eine Mann versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und Widerstand leistete, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der andere 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen, weil seine Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte. Anschließende Ermittlungen der Polizei ergaben, dass einer der Männer auch tatverdächtig ist, weitere 95 Graffitis illegal aufgebracht zu haben. Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren gegen die beiden Beteiligten ein.